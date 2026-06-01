カンテレ・フジテレビ系『旬感LIVE とれたてっ！』（月〜金後1：50）が6月1日に放送され、元日本テレビの青木源太アナウンサーが、前日に活動を終了した5人組グループ・嵐への思いを語った。【全身ショット】すっかり関西人？ 青木源太アナ番組では、東京ドームのライブ映像を届けた。青木アナが自身もファンとして「嵐ファンの皆さん、一つ一つ心の中に宝箱があって…」とロングコメントに突入すると、ハイヒール・リンゴが