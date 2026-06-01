巨人・則本昂大投手（３５）が７度目の挑戦で移籍後初勝利を目指し、２日のオリックス戦（東京ドーム）に先発する。登板前日はジャイアンツ球場で最終調整。内海投手コーチともフォームについて意見交換し、中６日での登板へ万全を期した。２勝１敗と勝ち越した前カードの日本ハム戦は井上、西舘、ドラ１竹丸の０１年度世代トリオが力投。「若いピッチャーが頑張っているので、そこに負けないように。タケちゃんも西館も温大も