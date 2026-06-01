お笑いコンビ「ハイヒール」のモモコ（62）が1日までに、自身のインスタグラムを更新。歌舞伎俳優の中村橋之助（30）と元乃木坂46で女優の能條愛未（31）の披露宴の様子を投稿した。自身がパーソナリティーを務めるラジオ番組に出演後、披露宴に駆けつけたことを明かしたモモコ。「三田寛子ちゃんとは長い付き合いで長男同士幼馴染今でも2人で白浜旅行へ行ったりと仲良くさせてもらってるので長男夫妻も出席」と関係を明かし