元日本テレビでフリーの青木源太アナウンサーが１日、フジ・カンテレ系「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」で、嵐愛を熱く語りすぎ、ハイヒール・リンゴから「コマーシャルの間にまた聞くわ」とストップをかけられ、シュンとする一幕があった。青木アナは大のＳＴＡＲＴＯ社タレントのファンで、もちろん嵐の大ファンでもある。番組では前夜に行われた活動終了のライブの模様をたっぷり紹介し、青木アナも「振り付けを大野さんがや