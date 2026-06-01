ドジャースの日本公式ファンクラブが５月３０日、ユナイテッド・シネマ豊洲（東京）で、会員を対象とした公式ウォッチパーティーを開催した。会場には約４００人が詰めかけ、大スクリーンを通じてフィリーズ戦を観戦した。イベントには、スペシャルゲストとしてマリナーズとブルージェイズ、カブスでプレーした川崎宗則内野手（栃木ゴールデンブレーブス）が出演した。大谷翔平投手が第２打席で１０号本塁打を放つと、会場の盛