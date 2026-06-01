週明け１日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前週末比６０４円８３銭（０・９１％）高の６万６９３４円３３銭だった。半導体関連株を中心に上昇し、２営業日連続で終値の最高値を更新した。一時、取引時間中として初めて６万７０００円台に乗せた。前週末の米株高を受け、日経平均への影響度が大きい人工知能（ＡＩ）や半導体関連の銘柄を中心に買われた。フランスでＡＩ向けデータセンター（ＤＣ）の整備