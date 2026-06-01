ＤｅＮＡは１日、オースティン・コックス投手についてウエーバー公示手続きを取ったと発表した。今季加入したコックスは、２試合に登板し１勝０敗、防御率３・００。５月６日に米国で左肘内側側副靱帯の手術を受けたと発表され、木村洋太球団社長が今季中の復帰が絶望的であるとの見通しを示していた。