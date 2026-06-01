ダチョウ倶楽部の肥後克広（63）、寺門ジモン（63）が1日、都内で、「おたからや」新CM発表会に、キンタロー。（44）純烈と出席した。ダチョウ倶楽部の伝統芸“熱々おでん”の土鍋に入れられた金塊の総額を予想するクイズを実施。高騰し続ける金の価値。約20キロの金塊はこの日のレートで総額約4億6000万！後上翔太（39）は「4億円がこの家庭的な土鍋に入っているってこと？」と驚愕（きょうがく）の表情を浮かべた。総額3000万