音楽デュオ「ＤｅｆＴｅｃｈ」のＭｉｃｒｏこと西宮佑騎被告（４５）の初公判が１日、東京地裁で開かれ起訴内容を認めた。西宮被告は今年２月に都内の自宅で乾燥大麻を所持したとして、厚生労働省麻薬取締部に現行犯逮捕され、麻薬及び向精神薬取締法違反の罪に問われていた。起訴内容について「間違いありません」と認めた。検察が読み上げた冒頭陳述によると自宅からタンブラーの中に入った乾燥大麻約３・５グラムが見つ