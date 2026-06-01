コカインを使用したとして、麻薬取締法違反の罪に問われた人気音楽グループ「ＸＧ」の元プロデューサー・ＳＩＭＯＮ（サイモン）こと酒井じゅんほ被告（４０）の判決公判が１日、東京地裁で開かれ、拘禁刑１年４月、執行猶予３年（求刑拘禁刑１年６月）の判決を言い渡した。林直弘裁判官は、酒井被告が２年ほど前から関係者と共に断続的にコカインなどの違法薬物を使用しており、「違法薬物との一定の親和性が認められ、犯情は