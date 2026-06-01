ガールズグループの華やかな再結成の裏側には、かなり現実的なお金の話があった。デビュー10周年を迎えて再び集まったI.O.I（アイオーアイ）だ。【写真】チョン・ソミ、“ほぼ紐”ドレス約9年ぶりのタイトル曲『Suddenly』で音源チャート1位を記録し、ソウル・蚕室（チャムシル）室内体育館での単独コンサートにも3日間で1万3000人余りを集めた。数字だけを見れば、I.O.Iの復活は見事な成功だった。ファンは戻ってきた。会場も埋ま