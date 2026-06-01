韓国代表に激震が走った。元T-ARAのソヨンが、夫の負傷を受けて現在の心境を明かした。【写真】9歳下と結婚、ソヨンがプールサイドにソヨンは6月1日、自身のインスタグラムを更新。「私は、私を強くしてくださる方によって、どんなことでもできるのです」という、聖書の「ピリピ人への手紙」第4章13節の言葉を引用して投稿している。この投稿は、北中米W杯の代表メンバーに選ばれていた夫のチョ・ユミンが、不慮の負傷により本大会