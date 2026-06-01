【ポケモン Windowsill collection】 10月19日 発売予定 価格：1個1,485円 リーメントは、ミニチュア「ポケモン Windowsill collection」を10月19日に発売する。価格は1個1,485円。 本商品は窓辺で過ごすポケモンたちを表現したミニチュアフィギュア。様々な窓枠を背景にポケモンたちのドラマが感じられる造形となっている。 種類は「フシギダネ」、「ワンパチ＆ニ