【第84回プライズフェア】 5月20日 開催 コナミアーケードゲームスは、5月20日に開催された「第84回プライズフェア」にて新作プライズフィギュアを公開した。 「第84回プライズフェア」では国内のプライズ関連メーカーが合同による業界関係者向けの展示会で、2026年10月から2026年12月に展開を予定しているプライズ景品の新作を展示。 同社ブース