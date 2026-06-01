山形県高畠町で1日朝、農機具を保管する小屋などが焼ける火事がありました。けが人はいませんでした。1日午前8時5分ごろ、高畠町夏茂に住む農業の男性（72）の敷地内にある小屋から煙が出ているのを家族が見つけ、119番通報しました。火は消防によって約1時間後に消し止められました。この火事で農機具小屋1棟が全焼したほか隣接するほかの小屋やビニールハウスのあわせて3棟が焼けました。けが人はいませんでした。警察によ