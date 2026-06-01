昔陽宋金文化博物館に展示されている花葉文帯柄銅鏡。（５月４日撮影、晋中＝新華社記者／王学濤）【新華社晋中6月1日】中国山西省晋中市昔陽（せきよう）県の昔陽宋金文化博物館は、種類が豊富で工芸技術に優れた出土品100点余りを展示し、宋・金時代の生産様式や生活習俗を再現している。金代は昔陽の歴史で比較的栄えた時代だった。宋末金初の戦乱を除き、社会は概ね安定を保ち、経済も着実に発展し、多くの文化的遺構・遺