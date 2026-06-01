大相撲名古屋場所（7月12日初日、IGアリーナ）で綱獲りに挑む大関・霧島（30＝音羽山部屋）が1日、東京都墨田区の同部屋で稽古を再開した。てっぽう、腕立てなどで体を動かし「みんなで一生懸命やっていきたい」。若い衆と一緒にトレーニングを行うなど充実の汗を拭った。11勝3敗で臨んだ夏場所千秋楽では、本割で人気業師の平幕・宇良（33＝木瀬部屋）を下すも、優勝決定戦で同じ時津風一門の小結・若隆景（31＝荒汐部屋）