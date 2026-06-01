俳優の水谷豊（73）が1日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）にゲストとして生出演。娘で女優の趣里（35）について語った。23年度後期のNHK連続テレビ小説「ブギウギ」で、ヒロインを演じた趣里。娘が朝ドラヒロインに抜てきされる親心を尋ねられた水谷は「僕は娘に、小さい頃から“こっちの世界に来ないでね”って言ってた」と、趣里の芸能界入りを反対していたことを明かした。趣里はバレ