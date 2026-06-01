元鉄工所勤務という異色の経歴で注目を集める、グラビアタレントのちとせよしのが5月31日、自身のXを更新し、1年前に撮影した写真集のオフショットを投稿するとネット上で話題になっている。【写真】Hカップの大胆ボディ！水着姿のちとせよしのちとせは、高校卒業後、地元の鉄工所に勤務。その後、スカウトされて2018年にグラビアデビュー。有村架純の“そっくりさん”として注目された。身長158・B95・W65・H98センチ、Hカッ