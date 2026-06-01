Stray Kids（ストレイキッズ）の楽曲「MIROH」のミュージックビデオ（MV）が、2億回再生を突破した。19年3月25日に発表したミニアルバム「Cle 1：MIROH」のタイトル曲で、5月29日午後に、YouTube再生回数が、同グループ発表曲の中で9曲目の2億超えとなった。同30日午前には、20年6月17日に発売した初のフルアルバム「GO LIVE」の「Easy」のMVが、YouTubeで1億回再生を突破。同19日には「合（HOP）」が1億回を超えたばかりで、通算2