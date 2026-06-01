俳優の賀来賢人（36）が、5月31日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）にゲスト出演し、恩師からの助言について語った。1時間ドラマでは自身初の主演作になった「今日から俺は！！」（18年）を機に、人気俳優の仲間入りを果たした賀来。同作で脚本・演出を手掛けた映画監督の福田雄一氏へ、「いなかったら今の僕はいない」」と感謝を口にした。リモートで参加した福田氏は、16年の配信ドラマ「宇宙の仕事」での賀