チュートリアル徳井義実（51）が、6月8日午後11時56分からTBS系で放送される「手越×孝太郎の今こそ栓を抜く時だ〜アテのないアテ探し〜」にゲスト出演する。手越祐也（38）と小泉孝太郎（47）の異色タッグがMCを務め、酒のアテ探しの旅に出る男旅。初回は徳井と静岡・伊豆市に向かい、独身3人組が赤裸々な恋バナやガチすぎる結婚トークを繰り広げる。またアテ探しの移動手段として、手越のバンドメンバーT．N．Tのkyoheyが運転手