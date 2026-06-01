2023年施行の性的少数者への理解を促す「LGBT理解増進法」に基づき、政府がまとめた基本計画原案の内容が1日、判明した。学校や地域といったさまざまな場での普及啓発が望ましいとして、リーフレットや研修動画を作成し自治体などに提供するとした。教職員研修の実施、スクールカウンセラーを利用した相談体制の充実も盛り込んだ。与党に案を示し、近く閣議決定を目指す。23日に施行3年となる同法は、理解増進に向け国や地方公