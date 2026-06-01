自民党の日本国旗損壊行為を罰する法案の全容が判明した。損壊した者は2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金に処すると規定。自ら損壊している映像を不特定多数に提供、公開した場合も同様に処罰する。関係者が1日、明らかにした。