関西ジュニア内ユニットAmBitiousの浦陸斗（21）が1日、カンテレ制作のフジテレビ系情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」に出演。番組では5月31日、東京ドームでのラストツアー最終公演を開催し、26年半のグループ活動に区切りをつけた嵐を特集した。アナウンサー界屈指のSTARTO ENTERTAINMENT所属タレントのファンとして知られ、MCを務める青木源太から「嵐にとっては後輩にあたる浦さん、先輩たちのグループとしての最後の姿をどう