22年に亡くなった俳優渡辺徹さんと、タレント榊原郁恵（67）の長男、渡辺裕太（37）が1日、インスタグラムを更新。事務所の移籍を報告した。渡辺は「僕、渡辺裕太は、2026年5月いっぱいで所属してきた事務所オンリーユーを退所し、本日6月1日より株式会社ホリプロに所属することになりました」と、母の榊原郁恵がデビュー時から所属するホリプロへの移籍を報告。「14年ほど在籍したオンリーユーではたくさんのご縁に恵まれ、多くの