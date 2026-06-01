中国初のバーベキュー産業にスポットを当てた「湖南岳陽バーベキュー学院」の第1期生となった受講生30人がこのほど、1カ月の系統的なトレーニングを受けた後の卒業実技試験を見事クリアし、「中国スタイルの調理師（バーベキュー調理師）」職業技能の証書を取得した。30人は約4000人の応募者から選出された。人民日報が伝えた。同学院は3月に新入生の募集を始めた。第1期生の受講者は青海省や河北省、浙江省など8省から来ていた。