小泉今日子さんと小林聡美さんが団地で生まれた幼なじみを演じたドラマ『団地のふたり』が7月14日からNHK総合のドラマ10枠（毎週火曜、午後10時〜）で放送される。全10回。2024年にNHKBSとBSP4Kで放送された作品。原作は藤野千夜さんの同名小説。小泉今日子さん演じる太田野枝は、大学の非常勤講師。かつては神童と呼ばれた優等生で、大雑把なようでいて真面目。バツイチ。小林聡美さん演じる桜井奈津子はイラストレーター。最近仕