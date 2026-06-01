日本野球機構（NPB）は1日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。森下翔太（阪神）、佐藤輝明（阪神）、大山悠輔（阪神）に続き1日中間発表では、セ・リーグ中継投手の大勢（巨人）、セ・リーグ抑え投手のキハダ（ヤクルト）、セ・リーグ二塁手の中野拓夢（阪神）、パ・リーグ一塁手の清宮幸太郎（日本ハム）、ネビン（西武）、パ・リーグ三塁手の栗原陵矢（ソフトバンク）