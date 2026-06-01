クルマの窓の「くるくるハンドル」なぜ消えた？現在新車で販売されているクルマにおいて、窓ガラスの開閉は、スイッチひとつで行う「パワーウインドウ」が標準装備される機能として定着しています。運転席からすべてのドアの窓を操作できる利便性は、もはや手放せない必要不可欠なものとなったと言えるでしょう。【画像】うわぁぁ懐かしい！ これが今は見ない「昔のクルマの定番装備」です！（12枚）しかし数十年ほど前まで