“ひろみちおにいさん”の愛称でNHK「おかあさんといっしょ」第10代体操のお兄さんを務めたタレント佐藤弘道（57）が1日、自身のXを更新。人気アーティストのラストライブ生配信を視聴したことを明かした。佐藤は、国民的存在となったアイドルグループ嵐の東京ドームでラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」最終公演の配信ライブの画面と、それを見つめる孫の後ろ姿が映った写真をアップ。「昨晩は孫と一緒に