北中米ワールドカップの開幕を前に、日本サッカー協会の宮本恒靖会長が茂木外務大臣と面会し、現地で観戦する日本人の安全確保について協力して取り組むことを確認しました。【映像】宮本会長と茂木外相が面会する様子日本サッカー協会・宮本恒靖会長「ダラス（アメリカ）と、モンテレイ（メキシコ）と。ダラスは1戦目と3戦目なんですけど、そこは結構行く人は多いと思う。モンテレイに関してはメキシコということで不安を抱えて