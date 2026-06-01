シンガー・ソングライターの広瀬香美（60）が1日、自身のインスタグラムを更新。最新ショットを披露した。広瀬は「さらに捗（はかど）る1週間にする！」と書き出し、「今週も全集中〜産み出すぞ！」とのコメントとともに眼鏡姿の近影をアップ。「たくさん寝たから元気溌溂（はつらつ）！」と明かし、ハッシュタグで「ホノルル」「蒸し暑い朝」と添えた。この投稿にフォロワーからは「素敵な曲ができますように」「爽やか〜