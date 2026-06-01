NPB（日本野球機構）は1日の公示を発表。日本ハムは清水大暉投手を抹消しました。2年目の19歳である清水投手は、5月23日のソフトバンク戦で1軍デビュー。8点ビハインドの8回からマウンドに上がり、2安打1四球で2失点の内容でした。また5月30日の巨人戦では、走者を出しながらも1イニングを無失点。ここまで2試合で防御率10.80の成績です。