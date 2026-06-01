東京証券取引所週明け1日の東京株式市場は続伸し、終値は前週末比604円83銭高の6万6934円33銭と、2営業日連続で最高値を更新した。取引時間中には900円超上げ、6万7231円28銭を付けた。取引時間中の最高値を更新し、初めて6万7000円台に乗せた。前週末の米国株式市場で主要な株価指数がそろって上昇し、東京市場に波及した。東証株価指数（TOPIX）は16.47ポイント安の3940.70。出来高は28億3394万株だった。前週末の米国株式