DeNAは1日、育成選手だった庄司陽斗投手（25）と支配下選手契約を締結すると発表した。背番号は「122」から「93」に変更となる。庄司は聖和学園から青森大を経て03年育成ドラフト4位で入団。25年3月に支配下登録されたが、1軍登板がないままオフに戦力外となり、育成選手として再契約した。3年目の今季はファーム・リーグで11試合（先発6試合）に登板して4勝1敗、1・73と安定した成績を残し、貴重な左腕として高く評価されて