走行中の路線バスの車内で乗客同士がトラブルになり、75歳の男が刃物で男性を切りつけた殺人未遂の疑いで現行犯逮捕されました。トラブルのきっかけは新聞紙を広げる音でした。【映像】連行される容疑者の様子石井富夫容疑者（75）は午前10時すぎ、大田区・西糀谷の路上で50代の男性の顔を刃物で切りつけて殺害しようとした疑いが持たれています。男性は軽傷です。警視庁によりますと、石井容疑者は走行中の路線バスで男性の