7人組ボーイズグループ「AEN（エイエン）」が6月27日に東京・SGCホール有明でグリーティングショーケースを行う。MONSTA XやIVEを輩出した韓国のSTARSHIP ENTERTAINMENTが、25年に実施したオーディションプログラム「Debut’s Plan」で注目を集めたメンバーを中心に結成された。JIYONG（ジヨン）、BOMIN（ボミン）、KYUHYUN（ギュヒョン）、HARU（ハル）、JUNSEO（ジュンソ）、KAIRA（カイラ）、HARUTO（ハルト）の日本人3人、韓国