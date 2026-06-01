俳優賀来賢人（36）が、5月31日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。16年に結婚した妻で女優の榮倉奈々との子育てについて明かした。MCの林修氏から「今は海外にどのくらい行かれているんですか？」と質問された賀来は「今年は結構多かったですね。ほとんど海外にいたんじゃないかっていう感じですけど」と答えた。さらに林氏が「海外での生活時間が長くなることについてご家族は何かおっしゃることはあったんで