１日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に歌舞伎俳優の８代目尾上菊五郎（４８）が出演。長男である６代目尾上菊之助（１２）との親子同時襲名への思いについて語った。昨年５月に菊之助改め「８代目尾上菊五郎」を襲名。父が７代目を継続するため、「２人の菊五郎」が誕生した。「父（七代目）が健在のうちは私が菊之助として音羽屋を守っていくと思っておりましたので、正直驚きました」と振り返る。さ