劇団四季が１日、大阪市内で劇団四季ディズニーミュージカル「アナと雪の女王」大阪公演製作発表会見を行った。来年６月２０日に開幕する大阪四季劇場でのディズニーミュージカルのロングラン公演は「リトルマーメイド」以来５年ぶり。現在、東京のＪＲ東日本四季劇場【春】で５年間上演中で、来年１月１７日に千秋楽を迎える予定の今作。劇団四季の吉田智誉樹代表取締役は「劇場全体を凍らせるほどの壮大なスケールで描かれる