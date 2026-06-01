広島・中村奨成外野手が１日、出場選手登録を抹消された。今季は２９試合の出場で打率１割８分１厘、０本塁打。開幕スタメンを勝ち取り、レギュラー定着を期待されてシーズンを迎えたが、不振で４月３０日に登録を抹消された。５月１９日に昇格後も１３打数３安打の２割３分１厘。２２日からの中日戦（バンテリンＤ）では３試合連続スタメンで安打を放ったものの、その後は再び出番が減った。交流戦は１打席のみ。２９日のソフ