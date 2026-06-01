お酒を飲まない人にも増えている「新脂肪肝」。改善のためには食事の意識改革が大切なんです。そこで注目したいのが、〈油を控える〉だけでなく、〈どんな油をとるか〉。今回は、脂肪肝改善に取り入れたい良質な油について、肝臓の名医・栗原毅先生に教えていただきました。＞＞お酒を飲まない人の新脂肪肝が増えてるって知ってる？血糖値の急上昇が脂肪の増加をまねく米やパン、麺類などの炭水化物、砂糖、甘い菓子類、いも類や果