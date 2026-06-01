販売台数で過去最高上場以来、初の最終赤字 「大きな環境変化がある中でも、3.8兆円の（営業）利益を上げることができた」 「大きな変化に柔軟に対応できなかったのが反省だ」 2026年3月期の連結決算発表時、トヨタ自動車社長の近健太氏とホンダ社長の三部敏宏氏の発言は対照的だった。 トヨタは減益となったものの、世界販売台数は1047万台と過去最高を記録。ハイブリッド車（HV）を筆頭に、プラグインハイブリッ