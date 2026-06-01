台風6号は明日2日(火)は九州の南を通過し、明後日3日(水)の昼ごろに関東甲信に最も接近するでしょう。明後日3日(水)朝の通勤・通学の時間帯から雨・風ともに強まり、交通に影響が出ることも考えられます。台風情報に合わせて、交通情報もこまめに確認しながら、時間に余裕を持った行動を心がけましょう。明日2日(火)は午後は次第に雨明後日3日(水)は台風が関東甲信に最接近台風6号は、今日1日(月)午後3時には那覇市の南にあって