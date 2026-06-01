【北欧通貨】ドルクローナは金曜日の安値から少し反発も、上値重い=スウェーデンクローナ ドルクローナは5月半ばにかけて反発後、じりじりと下げる展開。金曜日に9.2280クローナ台を付けた。今朝は往った9.27台へ反発も、その後下げており、直近9.24台推移となっている。スウェーデンは今週木曜日の5月スウェーデンCPIが注目されている。水準次第では利上げの期待が強まる。 対