【新興国通貨】ドルペソはもみ合い続く=メキシコペソ ドルペソは17.30台での推移。17.25－17.45レンジを中心としたもみ合いが続く展開。中東情勢をにらみつつ、次の方向性を探る展開。対円では9円20銭前後での推移。 MXNJPY 9.1968USDMXN17.3389