豪ドルしっかり、対ドル、対円に加え、対NZドルで買われる＝オセアニア為替概況 豪ドルは対ドルで少し下げて始まるも反発。先週末は米国とイランの和平協議進展期待からのドル売りなどが上昇を誘い、ロンドン朝の0.7150ドル前後から0.7200ドル前後を付けた。その後少し落として0.7180台で先週の取引を終えると、週明けは0.7168ドルを付けるなど、少しドル高が優勢となった。米国とイラン両国からの覚書の修正要請を受けて、調