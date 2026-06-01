【これからの見通し】中東情勢の回復に疑問符、原油高圧力の一方、株式は堅調為替は様子見姿勢 週明けの相場は総じてまちまちだ。大枠としての中東の地政学リスクについては、暫定的な合意を模索する状況にある。しかし、トランプ米大統領はイラン側の提案に納得せず。イラン側も修正案を提示しているもよう。詳細についての報道に欠けるなかで、双方の限定的な衝突は続いている。 週明けのNY原油先物は90ドル付近へと