【新華社北京6月1日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は1日、サモアの国家元首ツイマレアリイファノ・バアレトア・スアラウビ2世に独立64周年の祝電を送った。習主席は次のように指摘した。中国とサモアは国交樹立から50年余り、政治的相互信頼を絶えず強化し、各分野の交流と協力を着実に深化させてきた。私はサモアとの関係発展を非常に重視しており、ツイマレアリイファノ国家元首と共に努力し、両国の全面的戦略